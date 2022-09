Reddito di cittadinanza, sta per calare la scure: chi non lo prenderà più

29 settembre 2022 a

a

a

Primo stop di Giorgia Meloni al reddito di cittadinanza così come era stato concepito dal Movimento 5 stelle. L'idea che circola tra i consiglieri della leader di Fratelli d'Italia, Giovanbattista Fazzolari e Maurizio Leo è di inserire una norma nella legge di Bilancio che modifichi il criterio per ricevere il sostegno: se si rifiuta anche una sola offerta di lavoro su tutto il territorio nazionale, si perde l'aiuto economico.

Voci sulla manovra della Meloni: cosa cambia subito per le nostre tasche

Al momento, dopo un emendamento del centrodestra al decreto Aiuti approvato a luglio il diritto al reddito decade dopo due offerte "congrue" non solo dai centri per l'impiego, ma anche dai privati. Ora Fratelli d'Italia, riporta in un retroscena il Fatto quotidiano, vuole ridurla a una. Inoltre si vuole rafforzare il sistema dei controlli per capire chi ha davvero diritto al reddito e per stanare i "furbetti"".

"La Meloni prepara una sorpresina". Padellaro-indiscreto, cosa sa

In realtà, i due terzi dei precettori non sarebbe occupabile. Per questa ragione l'idea di ridurre al rifiuto di una sola offerta di lavoro sta creando qualche malumore tra Lega e Forza Italia: "Sarebbe una misura inutile perché non porta gettito e fa arrabbiare tanta gente", si sfoga un esponente nel centrodestra. Cominciare dalla stretta al reddito sarebbe poi un messaggio al Sud dove FdI, con una media del 23%, secondo i dati di You Trend, è stata superata dal M5S con una media di circa il 27%. "Si andrà verso l'abolizione, dando sostegni adeguati a chi non può lavorare", ha chiosato Francesco Lollobrigida.