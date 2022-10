Guido Crosetto umilia Conte: "Qualcuno glielo dica..."

01 ottobre 2022 a

Guido Crosetto, in un post pubblicato sul suo profilo Twitter, prende in giro il leader del Movimento 5 stalle Giuseppe Conte: "Qualcuno gli dica che c’è il vecchio esecutivo. Di cui fanno parte autorevoli esponenti del suo partito…", scrive il fondatore di Fratelli d'Italia insieme a Giorgia Meloni. Quella di Crosetto è una risposta a una dichiarazione di Conte, che aveva detto: "Il nuovo esecutivo mi sembra concentrato sulle caselle del governo: dovrebbe preoccuparsi invece delle famiglie e delle imprese su cui gravano gli aumenti dei costi energetici del 60 per cento circa". Insomma, la Meloni, che ancora non è presidente del Consiglio e nemmeno ha un governo, deve prendere provvedimenti sui rincari, mentre c'è ancora un esecutivo a guida Draghi a Palazzo Chigi.

Tant'è. Di buono c'è che Conte ha preso le distanze dagli attacchi di Rula Jebreal alla leader di Fratelli d'Italia: "Questo è fango su Giorgia Meloni. Il Meloni e FdI con il M5S li combatto in tutte le sedi, ma sul piano politico", "non si possono però addebitare in maniera subdola a una figlia - che dal genitore è stata abbandonata, senza avere più rapporti - i reati e gli errori del padre. È inoltre intollerabile mettere etichette su chi viene da situazioni difficili e cerca la propria strada e il riscatto lontano da quel contesto. È una lezione che anche la politica, compresa quella portata avanti da Giorgia Meloni contro chi è in difficoltà e non ha nulla, deve imparare".