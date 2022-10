Umberto Bossi torna in campo: "Comitato per il Nord", ecco cosa cambia

01 ottobre 2022 a

Sembrava essere rimasto fuori dal Parlamento, e invece alla fine Umberto Bossi non solo è stato rieletto ma è anche pronto a rilanciare la sfida per il Nord, per una nuova Lega che punta a portare a casa il “progetto autonomista”. Nella giornata di oggi, sabato primo ottobre, il Senatur ha fatto sapere all’Adnkronos di aver dato vita al Comitato Nord.

Si tratta di un’iniziativa nata all’interno della Lega, voluta da Bossi dopo essere risultato eletto alla Camera: inizialmente non c’era il suo nome nell’elenco del Viminale, ma si era trattato di un errore nell’attribuzione provvisoria dei seggi dei collegi plurinominali, come segnalato da Roberto Calderoli, che aveva anticipato la correzione del dato da parte del Viminale. Tornando al Comitato Nord appena nato, si tratta di un “passaggio vitale - ha spiegato Bossi - finalizzato esclusivamente a riconquistare gli elettori del Nord, visto il risultato elettorale del 25 settembre per rilanciare la spinta autonomista”.

Il Senatur ha invitato ad aderire tutti gli iscritti della Lega che “vogliono impegnarsi con rinnovato entusiasmo alla conquista degli obiettivi che sono stati alla base della fondazione della Lega nel marzo 1984”. Il progetto sarebbe già in fase avanzata, poiché "sono state poste le basi per la struttura organizzativa del Comitato”. Insomma, Bossi è pronto a tornare in campo per la Lega e per l’autonomia.