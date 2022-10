Sondaggio Ghisleri, la sorpresa dopo il voto: ecco cosa è cambiato

02 ottobre 2022 a

Alessandra Ghisleri fa il punto della situazione a 7 giorni esatti dal voto di domenica 25 settembre. La sondaggista su la Stampa mostra i dati sui partiti e la reazione degli elettori dopo il risultato delle urne. Di fatto Fratelli d'Italia continua a crescere e si posiziona in testa con il 26,2 per cento guadagnando uno 0,2 per cento. Al secondo posto c'è il Pd di Enrico Letta che continua a perdere e si posiziona al 19 per cento con un calo dello 01 rispetto a sette giorni fa. Il Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte invece continua a crescere e guadagna quasi un punto posizionandosi al terzo posto con il 16, 2 per cento e guadagnando lo 0,8.

Stabile la Lega di Salvini rispetto al risultato del voto che tiene l'8,3 per cento con una flessione dello 0,5 per cento. Immutata la situazione di Forza Italia che si attesta all'8,1 per cento con una quota invariata rispetto al 25 settembre. Il Terzo Polo è al 7,9 e guadagna pochissimo, lo 0,1 per cento.

Fratoianni e Bonelli sono al 3,5 per cento con l'alleanza Sinistra e Verdi. +Europa di Emma Bonino è al 2,7 per cento mentre Italexit di Paragone è al 2,4 per cento. Sparito Impegno Civico di Di Maio, ormai è allo 0,4 per cento. La sua creatura politica probabilmente è stato uno dei maggiori flop dell'intera storia repubblicana.