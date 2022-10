Bollette, 90 giorni per salvare l'Italia: il piano di FdI

04 ottobre 2022 a

Giorgia Meloni a Fuori dal Coro parla del suo piano per abbattere le bollette in 90 giorni. Il premier in pectore sta cercando di accelerare per poter dare un sostegno concreto agli imprenditori in vista di questo lasso di tempo che di fatto li separa dagli effetti dei nuovi provvedimenti varati da Draghi. Spieghiamoci meglio: le decisioni prese nelle ultime settimane avranno effetti tra 3 mesi.

Ma nella vacatio temporale, il nuovo governo di centrodestra cercherà di dare un ulteriore aiuto concreto al tessuto produttivo del Paese e alle famiglie. E così la Meloni intercettata al margine del suo intervento a Coldiretti dalle telecamere del programma di Mario Giordano, ha commentato gli appelli lanciati dagli agricoltori e degli allevatori, in piena crisi rispetto agli aumenti delle bollette e delle materie prime.

Ascoltando il videomessaggio inviato da un agricoltore che afferma di lavorare per pagare quello che si consuma e che la situazione è oramai insostenibile, la leader di Fratelli d’Italia ha dichiarato: "Sono d’accordo. Come ha visto l’ho detto, stiamo lavorando solo su questo adesso, prevalentemente su questo. Se anche questi provvedimenti, sui quali alla fine sono mediamente diciamo meno pessimista oggi, se anche arrivassero, impatterebbero sulle bollette tra qualche mese, diciamo tre mesi. Bisogna capire invece come affrontare questi tre mesi, che è invece la materia sulla quale stiamo prioritariamente lavorando noi ora".