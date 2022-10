Giuseppe Conte? Vuole la pace in Ucraina per fare la guerra al Pd

Brunella Bolloli 08 ottobre 2022 a

a

a

Per la pace, ma anche un po' per la guerra. Quella interna ai partiti, ovvio. Giuseppe Conte sotto il mantello francescano ha sempre la sua pochette ed è pronto a mettersi alla testa di una grande manifestazione di piazza che, spiega, dovrà essere senza simboli politici, così da attrarre pacifisti di ogni schieramento e infatti a uno come Gianni Alemanno, già leader della Destra sociale e big di An, l'idea non dispiace. Del resto, lui ha fondato un comitato che si chiama "Fermare la guerra".

"Meloni bella e brava, ma temo che...". Sandra Milo, preoccupante previsione

E pure la neoeletta in Fi, Rita Dalla Chiesa, fa sapere che potrebbe andare alla manifestazione organizzata dal capo M5S perché «la pace è trasversale». Vive una fase di travaglio interiore il Pd di Letta percorso da mille correnti e pure da un derby interno tra pacifisti e sostenitori delle armi all'Ucraina. Ma ci si può fidare di uno come Conte? Premier prima gialloverde poi giallorosso a seconda delle convenienze, quindi maggioranza nel governo dell'odiatissimo banchiere Draghi fino a decretarne la fine con i suoi continui stop and go, i ricatti sul termovalorizzatore di Roma, i tentennamenti sul sostegno a Kiev superati con un colpo di maquillage facendo dimettere il più filorusso del Movimento, quel Vito Rosario Petrocelli, detto il compagno Petrov, che twittava a favore di Putin e però era a capo della commissione Esteri del Senato e non se ne voleva andare.

Giuseppe Conte a un passo dalla Meloni: sondaggio-choc di Pagnoncelli

Ma ci ricordiamo la pantomima dei giorni di luglio, con la lista delle richieste, anzi le condizioni dei 5Stelle a Super Mario? Ora Conte in versione francescano si agita tanto per la pace in Ucraina. Ma intanto fa la guerra al campo largo e affila le armi per puntare ai dem.