Quarta Repubblica, Tajani non ha dubbi: "Quando giura il governo Meloni"

Antonio Tajani svela il timing per il nuovo governo. Mentre sono in corso trattative serrate per la squadra dei ministri che dovrà sostituire quella di Mario Draghi, di fatto si cerca di capire quale possa essere il calendario che porterà al giuramento del nuovo esecutivo. il vicepresidente di Forza Italia ha le idee molto chiare e ricorda una data chiave che può segnare il percorso del passaggio di consegne tra il nuovo esecutivo e quello uscente: il 20 di ottobre. "Credo che il nuovo governo nascerà dopo il consiglio europeo del 20 ottobre, adesso dobbiamo pensare ai progetti e ai contenuti", ha affermato Tajani a Quarta Repubblica, il talk show condotto da Nicola Porro su Rete 4.

Poi lo stesso Tajani ha affrontato un tema fondamentale per la nostra economia, il nodo energia. Il caro bollette sta letteralmente divorando le tasche degli italiani e l'inflazione piega sempre di più il potere di acquisto delle famiglie. "Credo che serve un tetto al prezzo del gas a livello europeo e serve il controllo della borsa di Amsterdam per porre fine alla speculazione", ha aggiunto Tajani. E il tetto al prezzo è uno dei problemi principali in sede europea.

La Commissione e gli Stati membri non hanno ancora trovato un accordo e la strategia di difesa davanti alle mosse russe appare debole. La via del price cap è l'unica che può mettere un punto fermo nella guerra del gas che sta letteralmente divorando le nostre tasche.