Governo, Cingolani si sfila: "Per me è finita"

Negli ultimi giorni si è fatto un gran parlare di Roberto Cingolani, ministro della Transizione ecologica del governo di Mario Draghi. Se ne è parlato molto perché sarebbe apprezzato da Giorgia Meloni e dal centrodestra. Come è noto, la premier in pectore e leader di Fratelli d'Italia, nel nascente esecutivo vorrebbe inserire una quota di ministri tecnici, di alto profilo, di spessore e la cui autorevolezza sia riconosciuta a livello internazionale.

E, stando a rumors di stampa mai confermati dai diretti interessati della papabile coalizione governativa, Cingolani poteva essere uno di questi tecnici. A capo di un ministero dal peso sempre maggiore, soprattutto ora, con l'Italia alle prese con una brutale crisi energetica ed economica a causa degli sconquassi determinati dall'invasione russa dell'Ucraina.

Ma ora, Cingolani, si sfila. Lo fa in modo definitivo, con parole che non sembrano lasciare alcun margine al dubbio e al ripensamento: "Per me l'esperienza di governo è sicuramente alla fine", premette nel corso di un webinar della Rcs Academy sul Repower Eu.

E ancora, Cingolani aggiunge: "È assolutamente finita perché penso che ci sia un tempo per i tecnici e un tempo, che credo sia giunto, in cui il Parlamento si debba riappropriare delle sue prerogative e fare le sue scelte politiche. Io credo di aver fatto quello che potevo, ce l'ho messa tutta. Probabilmente non sarà stato abbastanza, ma credo che il mio tempo sia finito", conclude Cingolani. Come detto, parole che chiudono la porta a qualsivoglia spiraglio e ripensamento. A meno che quel "credo"...