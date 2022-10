Asilo Mariuccia diffida Libero: si vergognano di essere paragonati al Pd

Lorenzo Mottola 11 ottobre 2022 a

La notizia (sempre che la si possa definire tale) è che rischiamo di beccarci una querela dall'Asilo Mariuccia. No, no, non stiamo affatto scherzando, la questione è seria. La colpa di Libero è di aver accostato l'illustre fondazione milanese - cui chiediamo umilmente perdono - alle truppe di Enrico Letta e al Partito Democratico. Così i gestori dello storico ente hanno allertato i loro avvocati, i quali hanno preso carta e penna per diffidarci dal fare troppo gli spiritosi, altrimenti si rischia un'escalation stile Ucraina. Il testo: «Si rileva che in data 07/10/22 la testata, molto nota, "Libero" ha pubblicato un articolo nella sezione "Primo Piano" con titolo "Dieci ore di dibattito fantozziano. Il Pd è diventano l'asilo Mariuccia"».



IL CIRCO E IL BAR

Confessiamo, avvocato, quelle parole in effetti erano anche in prima pagina. Ma non volevamo far male a nessuno. Intendevamo solo descrivere certi atteggiamenti infantili registrati durante la direzione dem. Ma forse abbiamo esagerato, visto che ci dicono che «detta affermazione è palesemente lesiva della reputazione dell'Asilo», di cui invece non possiamo che lodare la ben nota attività. Noi chiediamo scusa, non volevamo mica offendere. Invochiamo comunque un minimo di comprensione. Qui ormai ad accostare al Pd a qualcuno o qualcosa si rischia grosso. Il manicomio di Collegno e il circo Barnum pare abbiano torme di avvocati aggueritissimi. Lasciamo perdere anche la banda dell'Ortica che ha già i suoi problemi. Potremmo provare ad confrontare la direzione del Nazareno con il sempreverde bar di Guerre Stellari, sperando che nello spazio non arrivino copie di Repubblica e non conoscano le fosche trame di Bettini e Letta, ma il rischio di vedersi arrivare un alieno sabipode sotto la redazione con un fucile laser non è da sottovalutare. Per non parlare del fatto che i diritti della serie oggi sono della Disney, una casa che notoriamente stata fondata da un signore - Walt - tacciato di simpatie tutt' altro che sinistre (si dice che nel 1938, proprio all'indomani della Notte dei Cristalli, il fondatore del gruppo avesse ricevuto nei suoi Studios Leni perfino Riefenstahl, regista tedesca che firmò diversi film di propaganda nazista). Ci resta il condominio del "mostro di Milwaukee", ma qui ci fermiamo.