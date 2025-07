Zverev crolla? Lo sfregio della fidanzata: cosa stava facendo

Nel vorticoso mondo dello sport, e del tennis in particolare, non c’è mai un attimo per fermarsi. Quando qualcuno lo fa, vuol dire che un problema serio c’è. Ed è quello che ha dimostrato Alexander Zverev, ammettendo di vivere un momento personale di forte crisi personale, relativo al mestiere che fa.

È uscito presto e male al primo turno di Wimbledon contro il francese Rinderknech e, pur restando terzo nel ranking ATP con un buon margine su Draper e Fritz, Sascha ha dimostrato di essere in un down mentale preoccupante: “A volte mi sento molto solo là fuori. Cerco di trovare il modo di uscire da questo buco, ma continuo a ritrovarmici dentro. In generale, in questo momento mi sento piuttosto solo nella vita, il che non è molto bello".

Una confessione che attinge anche alla sfera sentimentale, nella quale Zverev, fino a oggi, è conosciuto per essere impegnato in un rapporto duraturo con la 35enne Sophia Thomalla. I due sono fidanzati da tre anni e mezzo e lo sfogo del tennista è sembrato un appello anche alla sua compagna. Thomalla è una modella e conduttrice televisiva molto famosa in Germania, fin qui assente a Wimbledon a sostenere il suo uomo.