Il sondaggio su sindaci e governatori: stravince la destra, chi è il più amato

Nella classifica “Governance Poll”, realizzata dall’Istituto demoscopico Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore, sugli amministratori locali in Italia stravince la destra. Tra i sindaci, per esempio, al primo posto c'è un esponente di Fratelli d’Italia, Marco Fioravanti, che ad Ascoli Piceno registra addirittura il 70% di gradimento da parte dei propri cittadini. Nella sua coalizione ci sono Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e liste civiche locali come “Ascoli Green” e “Fioravanti Sindaco”. L’alta percentuale deriva dal fatto che, secondo il sondaggio, la popolazione considera la sua amministrazione efficiente e reattiva.

Tra i governatori, invece, si conferma in cima alla classifica dei più amati Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, che gode del 66,5% di gradimento. Dietro di lui c'è Luca Zaia, governatore del Veneto col 66% delle preferenze. Ai primi due posti, quindi, due esponenti della Lega. Sul terzo gradino del podio ecco invece Alberto Cirio, altro governatore di centrodestra, alla guida del Piemonte, col 59% dei consensi.