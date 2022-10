Berlusconi, sondaggio tombale: quanto perde dopo lo scontro con Meloni

15 ottobre 2022 a

Un’altra settimana volge al termine e dal punto di vista politico è stata densa di avvenimenti. Le elezioni dei presidenti di Camera e Senato sono avvenute non senza strascichi, con il centrodestra che deve ritrovare compattezza dopo che Ignazio La Russa è stato eletto senza i voti di Forza Italia. A uscirne male è stato soprattutto Silvio Berlusconi, che si è dovuto arrendere dinanzi alla prova di leadership di Giorgia Meloni.

La premier in pectore continua a volare nei sondaggi: la fiducia nei suoi confronti è salita per la terza settimana di fila ed è data al 52,7% nella rilevazione condotta per affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01. A livello di partiti, continua ad avvicinarsi sempre più al 30% Fratelli d’Italia, che è salito al 27,2%. Alle sue spalle, il vuoto: il Pd di Enrico Letta continua a perdere consensi, al punto da essere ormai nel mirino del Movimento 5 Stelle.

La sensazione è che presto Giuseppe Conte metterà la freccia sugli ex alleati, che sono scesi al 17,6%: i grillini sono invece al 17,4%, segno che ormai il sorpasso è imminente a sinistra. Sotto la doppia cifra tutte le altre forze politiche: Lega stabile all’8,9%, Terzo Polo sale all’8,3% e supera Forza Italia che crolla al 7,4%.