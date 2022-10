Meloni-Berlusconi soli in una stanza: indiscrezioni dai vertici dei partiti

17 ottobre 2022 a

a

a

Poco prima delle 16.40, Silvio Berlusconi è arrivato in via della Scrofa, a Roma, per l'incontro con Giorgia Meloni, presidente di FdI e premier in pectore. Incontro che si è reso necessario dopo il deflagrare delle tensioni negli ultimi giorni, in concomitanza all'elezione dei president di Camera e Senato. Secondo quanto si apprende, Meloni ha accolto il leader di Forza Italia nell'androne del palazzo che ospite la sede dei Fratelli d'Italia. Un vertice decisivo: bisogna superare gli attriti e trovare una quadra per dar modo al governo di partire.

Secondo quanto trapelato a pochi minuti dal via al vertice, Meloni e Berlusconi si stanno incontrando soli: faccia a faccia, nessun altro presente. Lo confermano le agenzie di stampa, che citano come fonte esponenti di entrambi i partiti.

In via della Scrofa ecco anche Ignazio La Russa, il presidente del Senato, il quale intercettato dai cronisti ha però spiegato: "Sono qui per i saluti che mi fa la fondazione di Alleanza Nazionale prima che io debba lasciarla". E ancora: "Non vado all'incontro", ha ribadito riferendosi al faccia a faccia tra Meloni e Berlusconi. Il presidente di Palazzo Madama è entrato nella sede del partito da un ingresso secondario rispetto a quello principale dove è atteso l'arrivo di Berlusconi.

Nel frattempo, piovono anche le parole di Vittorio Sgarbi, che interpellato a Rai Radio 1 a Un giorno da Pecora picchia duro contro il Cavaliere. "In questi giorni non ho sentito Berlusconi ma ho fatto parlare a lui per dirgli che io da candidato a Beni Culturali avrei voluto un suo placet: non me lo ha dato, non gli passa per l’anticamera del cervello, lui ha in mente solo la Ronzulli", ha affermato il critico d'arte. E ancora, quando gli chiedono se vuole candidarsi per i Beni Culturali in quota Forza Italia, risponde: "No, non sono un suo candidato, vorrei essere un ministro di tutti. Io gli ho fatto dire che sarei stato felice se lui avesse indicato anche me", ha concluso Sgarbi.