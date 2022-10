Berlusconi-Meloni, la foto rubata al vertice che la dice lunghissima

17 ottobre 2022 a

a

a

Si è concluso con una nota di Fratelli d'Italia - in cui si parla di "un clima di unità di intenti e di massima cordialità" - l'incontro tra Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. Eppure non sono pochi ad aver notato un certo distacco tra i due, e non si parla degli appunti del leader di Forza Italia con aggettivi tutt'altro che lusinghieri nei confronti dell'alleata, la foto "rubata" al Senato che ha aperto tutto questo caso. A far pensare che ci fosse un po' di tensione, anche la foto della giornalista del Secolo d'Italia, Gloria Sabatini, quella che potete vedere in questo articolo. È lei a mostrare l'ingresso del Cavaliere in via della Scrofa, sede romana di Fratelli d'Italia.

"Tentata estorsione a Silvio Berlusconi": bomba in tribunale, chi finisce sotto accusa

Dall'immagine la numero uno di FdI sembra fare strada all'ex premier che, aiutato, la segue. Ma se la Meloni mostra un volto abbastanza tranquillo, lo stesso non si può dire di Berlusconi. A notare una certa "freddezza", anche Enrico Mentana. In diretta su La7, il direttore del Tg lancia il sasso e nasconde la mano: "C'è un po' di freddezza, magari per fattori esterni - premette -, comunque giudicate voi". Ed è con quel "giudicate voi" che il giornalista non nasconde qualche dubbio.

Dà da pensare, tra le altre cose, il fatto che accanto a Berlusconi non c’era Gianni Letta, come capitò nel 2014 per l’incontro al Nazareno con l’allora segretario del Pd Matteo Renzi e nemmeno Licia Ronzulli, ma Paolo Emilio Russo, neo eletto co FI.