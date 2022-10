Quarta Repubblica, Cingolani: "Mi hanno chiesto di rimanere, ma..."

18 ottobre 2022 a

Roberto Cingolani è uno dei nomi caldi per la squadra di governo. Secondo alcune indiscrezioni circolate in questi giorni il ministro per Transizione energetica avrebbe avuto l'opportunità di entrare nel nuovo esecutivo dando così continuità alla sua attività nel ministero chiave sul fronte del caro energia. Nei giorni scorsi ci sarebbero stati dei contatti tra la premier in pectore, Giorgia Meloni e lo stesso ministro per fare il punto sulla situazione sempre più a rischio sul fronte energetico.

E alcune indiscrezioni parlavano di un coinvolgimento di Cingolani nel nuovo esecutivo di centrodestra che potrebbe insediarsi già questa settimana. Ma è stato lo stesso Cingolani a Quarta Repubblica a spiegare quale sarà il suo futuro: "Mi è stato chiesto di rimanere per mantenere la continuità, ma torno al mio lavoro. Però darò il mio supporto per qualche mese al mio successore".

Insomma Cingolani chiude definitivamente le porte a una permanenza nella squadra di governo. Bisogna capire quale nome prenderà il suo posto. Una cosa è certa dal ministero per l'Energia passa il futuro del Paese e serve una personalità di alto profilo per vincere la battaglia del caro bollette che sta mettendo in ginocchio l'intero Paese.