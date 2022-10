L'aria che tira, "Meloni ride in faccia al Cav?": Donzelli zittisce la sinistra

19 ottobre 2022 a

a

a

Giorgia Meloni ha riso in faccia a Silvio Berlusconi? Così sostiene il Cav, che con i suoi parlamentari si è lasciato andare a dichiarazioni forti, che sono state diffuse dalle agenzie nonostante l’incontro fosse privato. “Non mi piacciono gli audio rubati”, ha dichiarato Giovanni Donzelli, che è stato interpellato sull’argomento delicato nel corso di un intervento a L’aria che tira, la trasmissione di La7 condotta da Myrta Merlino.

"Il dettaglio che spiega tutto". Merlino su Cav e Meloni, ciò che non avete notato | Video

“Credo che ciascun leader - ha aggiunto il meloniano - quando fa delle trattative poi deve tornare dai suoi e raccontarle in libertà, come meglio crede. Quello che a me piace e interessa è il comunicato congiunto con cui Meloni e Berlusconi hanno detto che andremo compatti come centrodestra da Mattarella e che daremo un governo solido a questo Paese. Andare a spiare nel buco della serratura - ha ribadito Donzelli - per capire come Berlusconi racconta ai suoi l’incontro con la Meloni non mi appassiona e non mi interessa. Non ho nessuna intenzione di commentare”.

Il passaggio tanto discusso del discorso del Cav è il seguente: “La presidenza della Camera l’ha data alla Lega e, da che mondo è mondo, in Italia la presidenza del Senato vale due ministeri per chi non ce l’ha, vale un ministero la presidenza della Camera. Quindi noi gli abbiamo chiesto tre ministeri, mi ha riso in faccia, ne ho chiesti due, ha riso ancora, ne ho chiesto uno, ha detto ok. Questa è la situazione che ho trovato”.