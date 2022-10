L'aria che tira, Merlino: "Il dettaglio che spiega tutto". Meloni e Cav...

18 ottobre 2022 a

Pace fatta tra Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. Il leader di Forza Italia e quella di Fratelli d'Italia si sono riconciliati tra le mura di via della Scrofa, la sede romana di FdI. È qui che è andato in scena un incontro a due e su cui le bocche dei diretti interessati sono cucite. Quanto basta a insinuare in Myrta Merlino il sospetto. I due alleati si sono limitati a diffondere due note in cui si ribadisce la forza della coalizione. Eppure la conduttrice de L'Aria Che Tira non è poi così convinta.

E nella puntata in onda su La7 martedì 18 settembre definisce il riavvicinamento "una pace strana, un po' grigia, nessuno show alla Berlusconi e nessun colpo di teatro". La giornalista ricorda poi che "tra i due non c'è e non ci sarà mai amore vero, ma sicuramente adesso prevale la ragion di Stato, la necessità di stare insieme per dare un governo al Paese in tempi rapidi". Ecco allora che la Merlino contesta il fatto che all'uscita "non c'è stato nessun commento, ma una nota congiunta formale, fredda".

A dire qualcosa in più, secondo lei, la foto: "Lo scatto mostra la Meloni sorridente, sicura di sé. Silvio invece ha un sorriso teso, accennato". Insomma, prosegue, "appare chiaro chi è uscito vincitore". Più che una tregua, "è una resa. Berlusconi è stato costretto a scusarsi per i pizzini", conclude la Merlino nel giorno in cui il Cavaliere ha fatto un passo indietro. Dopo il faccia a faccia, il numero uno azzurro ha nominato Licia Ronzulli capogruppo al Senato, mettendo in disparte l'ipotesi di vederla alla Salute.