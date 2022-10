Consultazioni, la diretta. Centrodestra-Mattarella, la sorpresa: dove si fa l'incontro

21 ottobre 2022 a

È passato quasi un mese dal 25 settembre che ha consegnato la vittoria alle urne a centrodestra ed FdI. E nelle prossime ore, Giorgia Meloni dovrebbe ricevere l'incarico per formare un nuovo governo: la prima presidente del Consiglio donna nella storia della Repubblica. Oggi, venerdì 21 ottobre, seconda giornata di Consultazioni al Quirinale: da Sergio Mattarella la delegazione del centrodestra, unita dopo le fibrillazioni degli ultimi giorni e dopo gli audio "rubati" di Silvio Berlusconi. Al termine dell'incontro, previsto solo un intervento della Meloni.

Ore 10.52 - Berlusconi non parla

Tutto come previsto: unica a parlare Giorgia Meloni. Nessun tentativo da parte di Silvio Berlusconi di prendersi la scena. Il leader di Forza Italia si è limitato ad annuire con la testa, per poi salutare i presenti dopo il punto-stampa della Meloni.

Ore 10.51 - Meloni: tutto il centrodestra ha dato indicazioni sul mio nome

Ore 10.49 - Meloni: governo il prima possibile

Ore 10.45 - Concluso l'incontro centrodestra-Mattarella

Si è concluso dopo appena l'incontro tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la delegazione del centrodestra, composta dalla leader di FdI Giorgia Meloni e dai capigruppo di Camera e Senato Francesco Lollobrigida e Luca Ciriani, dal leader della Lega Matteo Salvini, e dai capigruppo Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari, dal leader di FI Silvio Berlusconi, il coordinatore Antonio Tajani e i capigruppo Licia Ronzulli e Alessandro Cattaneo e da Antonio De Poli e Maurizio Lupo di Noi moderati.

Ore 10.32 - Berlusconi il primo a entrare

È stato il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ad arrivare per primo al Quirinale per le consultazioni della coalizione di centrodestra con il capo dello Stato, Sergio Mattarella.

Ore 10.29 - Incontro Mattarella-centrodestra, si cambia "sede"

Si svolgerà nel Salone degli Arazzi di Lille e non nello studio alla Vetrata l'incontro al Quirinale tra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la delegazione del centrodestra. Saranno 15 infatti le persone presenti al colloquio, com preso il Capo dello Stato. Con lui il segretario generale della Presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti, e il consigliere giuridico Daniele Cabras.

Ore 10.12 - Meloni arrivata al Quirinale

La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni è arrivata al Quirinale per le consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ad accompagnarla i capigruppo di Senato e Camera Luca Ciriani e Francesco Lollobrigida.

Ore 10.03 - Salvini: Idee chiare

"Non vedo l'ora di passare dalle parole ai fatti. Abbiamo le idee chiare e la squadra è pronta. Gli italiani aspettano risposte". Queste le parole di Matteo Salvini, nei pressi della Camera, in compagnia dei capigruppo di Camera e Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, prima di salire al Quirinale per le consultazioni. "La squadra è pronta, non vedo l'ora che l'esecutivo cominci", ha concluso il leader della Lega.

Ore 09.55 Berlusconi arrivato al Quirinale

Silvio Berlusconi è arrivato al Quirinale, il primo dei trea leader della delegazione del centrodestra. Il Cavaliere è arrivato con l'auto nel cortile del Quirinale e ha poi fatto un breve tratto a piedi per entrare nel palazzo. Accanto a lui Licia Ronzulli e Alessandro Cattaneo. Dopo pochi secondi, ma staccato dal terzetto, è arrivato il coordinatore di Forza italia Antonio Tajani.

Ore 09.46 - Berlusconi: Daremo all'italia un governo coeso

"Con Licia Ronzulli e Alessandro Cattaneo, i capigruppi di Forza Italia al Senato e alla Camera, stiamo per andare alle consultazioni del Presidente della Repubblica. Daremo al nostro Paese un governo forte e coeso!". Lo scrive Silvio Berlusconi a commento di una foto postata su Instagram, dove il presidente di Forza Italia è ritratto con Licia Ronzulli e Alessandro Cattaneo. Successivamente, il Cav pubblica anche una nuova foto in cui c'è anche Antonio Tajni.

Ore 9.38 - Sisto: Tajani garante Italia nel mondo

"Tajani ministro degli Esteri? Me lo auguro. Può essere il vero garante dell'Italia per il mondo. I fatti contano più di qualsiasi parola rubata": così Francesco Paolo Sisto di Forza Italia.

Ore 09.12 Lollobrigida: Pronti per momento storico importante

"Siamo sempre stati pronti con la responsabilità di chi sa che il peso in questo momento delle scelte è ancora più gravoso": queste le parole di Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, sul nuovo governo all'uscita di Montecitorio.

Ore 08.58 Franco su Giorgetti: Adattissimo a ministero Economia

Tra i nomi più accreditati per la successione a Daniele Franco al ministero dell'Economia, c'è quello di Giancarlo Giorgetti. "Lo conosco da parecchi anni e credo sarebbe adattissimo", ha affermato il ministro in un'intervista al Corriere della Sera. "Abbiamo in comune l'idea che lo sviluppo economico italiano dipenda da quanto accade nel sistema produttivo". "Farà certamente bene", conclude Franco.

Ore 08.43 - Berlusconi, il timore di uno "show"

Nel centrodestra, soprattutto in FdI, c'è un timore: quello che Silvio Berlusconi voglia metterci del suo al Quirinale, dopo il giro di consultazioni e l'incontro con Sergio Mattarella. Previsto solo l'intervento di Giorgia Meloni. Eppure, il precedente del 2018 lo ricordano un po' tutti: mentre parlava Matteo Salvini, il leader di Forza Italia contava con le dita delle mani, quasi a voler sottolineare i punti del programma. Dunque, al termine dell'intervento di Salvini, il Cav afferrò il microfono e fece la sua personalissima dichiarazione. Insomma, il timore è che possa ripetersi qualcosa del genere. Ma oggi, il contesto è ben più teso rispetto a quello del 2018: le frizioni tra Berlusconi e Meloni degli ultimi giorni, infatti, hanno fatto parlare tantissimo.