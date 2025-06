Angelo Bonelli insulta una donna che lo critica: "Ma che cog*** sei?"

Angelo Bonelli, da vero leone da tastiera, ha perso il controllo su X. Il co-portavoce dei Verdi e leader di Alleanza Verdi e Sinistra aveva postato un commento sui social sulla guerra in Medio Oriente: "La follia di Donald Trump e Benjamin Netanyahu che vogliono scrivere un nuovo ordine geopolitico con la le bombe portandoci verso la 3* guerra mondiale. Giorgia Meloni che ha umiliato l’Italia, appaltando la nostra politica estera a Usa e Israele non conceda l’uso delle basi militari in Italia a Trump!".

Come accade sovente su X - soprattutto quando intervengono politici come Bonelli - un utente ha postato un commento sotto al suo post mostrando il video dei bombardamenti in Medio Oriente, "Ciao Bonelli! Si vede che la vostra manifestazione di ieri ha prodotto dei risultati", ha scritto tal Pane et circenses. Il leader pacifista dei verdi, però, non l'ha presa bene ed è partito subito con l'insulto: "Ma che cogli***e a piede libero che sei". "È così che risponde a UNA che deve pagare le tasse per mantenerti in parlamento? Quanto sei educato e civile, caro democratico antifascista!", la replica dell'utente. "Cogli***a scusa", ha rincarato la dose Bonelli.