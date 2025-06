Meloni al vertice Nato: lungo colloquio con Trump sui dossier internazionali

In occasione del vertice Nato di domani, il Re e la Regina del Regno dei Paesi Bassi hanno ospitato questa sera una cena in onore dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi membri dell'Alleanza. Al ricevimento hanno preso parte anche il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, i rappresentanti dei quattro partner indo-pacifici e i vertici dell'Unione Europea. A quanto si apprende, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha partecipato all'evento, sedendo al tavolo con Sua Maesta' il Re Willem-Alexander, il Segretario Generale della Nato, Mark Rutte, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e il Presidente della Repubblica Ceca, Petr Pavel.



Meloni e Trump, seduti l'uno a fianco all'altro, hanno avuto, a quanto viene riferito, un lungo colloquio che ha consentito di discutere dei principali dossier internazionali, a partire dai recenti sviluppi in Medio Oriente. Il presidente degli Stati Uniti nel pomeriggio ha sottolineato il suoi sforzi per garantire la tregua tra Iran e Israele: "Il cessate il fuoco è effettivamente in vigore e credo che lo avremo per molto tempo". Poi il presidente ha confermato di aver parlato di Benjamin Netanyahu: "gli ho detto 'fai tornare indietro i due aerei, basta, e l'hanno fatto, cosa per cui li rispetto enormemente". Trump, che questa mattina aveva espresso la sua frustrazione per le violazioni della tregua da parte di Iran e Israele, ha detto di ritenere che non succederà più: "credo che siano entrambi stanchi di questo e l'Iran non avrà un'arma nucleare".