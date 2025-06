Carlos Alcaraz, l'operazione anti-Sinner: "Troppo odio, fuga in Messico"

Una stagione straordinaria che finora lo ha visto uscire solo agli Australian Open e in finale a Barcellona contro Holger Rune. Carlos Alcaraz è in una grandissima forma, dopo essere stato reduce dai trionfi di Roma, Parigi e del Queen’s. Il ko con il danese è l’unico in una striscia di 28 match disputati, a conferma di un cambio di marcia significativo dopo l’inaspettata battuta d’arresto di fine marzo a Miami contro Goffin. Dopo il k.o. dell’Hard Rock Stadium, aveva deciso di allontanarsi temporaneamente dal campo, approfittando dell’affetto e del calore dei suoi cari. In molti lo hanno attaccato per non aver ripreso immediatamente gli allenamenti: "Ho ricevuto tantissimo odio quando ho perso a Miami — ha raccontato dopo il Queen’s vinto —. Invece di allenarmi subito dopo, ho deciso di prendermi una pausa e sono andato a Cancun (in Messico, ndr) con la mia famiglia”.

Carlos Alcaraz ride in faccia a Jannik Sinner per questa domanda... Essere sempre sulla bocca di tutti: Jannik Sinner lo è, sia per il k.o. di Halle contro Alexander Bublik sia per ...

Lì però “ho ricevuto ancora più odio, perché molta gente ha iniziato a dire: ‘Ma che sta succedendo con questo ragazzo? Ha appena perso al primo turno e non si allena, non torna subito in campo per migliorarsi?’".

Carlos Alcaraz, la strana frase su Jannik Sinner: "Non è per sempre" Una rivalità storica, destinata a rimanere anche in futuro. Carlos Alcaraz e Jannik Sinner fanno emozionare e si ...