Governo, addio Speranza: Orazio Schillaci prende il suo posto

Il centrodestra sostituisce Roberto Speranza. La notizia non è nuova. Tra l'ex ministro della Salute e il trio Meloni-Salvini-Berlusconi non c'è mai stata grande stima. Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia non hanno mai approvato le misure prese dal ministro in piena pandemia. Ecco allora che venerdì 21 ottobre arriva il cambio di passo: dopo Speranza si insedia Orazio Schillaci. Insomma, si passa dal politico al tecnico. Ma chi è Schillaci? Rettore dell'Università di Roma 'Tor Vergata', il 56enne è un medico romano di lungo corso.

Specializzato in medicina nucleare di cui è professore Ordinario dal 2007. Schillaci si è laureato nel 1990 in Medicina e Chirurgia per poi concludere la specializzazione nel 1994 in Medicina Nucleare. Nel 2000 ha conseguito il titolo di Dottorato in 'Imaging funzionale radioisotopico' mentre nel 2009 si è specializzato in Radiodiagnostica. Durante la sua lunghissima carriera accademica, il neo ministro è stato autore di oltre 220 pubblicazioni in estenso su riviste incluse in PubMed, con più di 4700 citazioni.

Inoltre, è revisore di oltre 50 riviste internazionali. Anche durante la pandemia Schillaci è stato attivissimo. Il policlinico romano, sotto la sua guida, ha ampliato le aree a disposizione per far fronte all’emergenza da Covid-19, costituendo un gruppo di lavoro apposito e trasformandosi in tre settimane nel quarto Covid Hospital del Lazio. Legata alla pandemia anche la necessità di riorganizzare l’università, che lo ha portato investire su progetti di sostenibilità, smart working, e partnership europee.