Alberto Zangrillo, "ministro a sua insaputa": un caso clamoroso

Per un errore di trascrizione nella stesura della lista dei ministri Paolo Zangrillo si è ritrovato all’Ambiente e alla sicurezza energetica: in realtà gli è stato affidato il dicastero della Pubblica amministrazione. Lo staff di Giorgia Meloni ha precisato che era stato erroneamente invertito il nome del deputato di Forza Italia con quello di Pichetti Fratin.

"Scusate, errore nella lista". Roba mai accaduta prima: cambiano i ministri

Eletto in parlamento per la prima volta nel 2018, il neo-ministro in pectore è uno dei fratelli di Alberto Zangrillo, noto medico del San Raffaele di Milano nonché presidente del Genoa. Proprio lui ha commentato la notizia della nomina del fratello davanti alle telecamere di Telenord: “Non lo sapeva nemmeno lui - ha svelato Zangrillo - mi fa piacere sapere che nel governo c’è un genoano, l’ultima volta che ci siamo sentiti questa mattina parlavamo di Ternana-Genoa. Con l’altro mio fratello, Michele, ci siamo sentiti e ci siamo emozionati ripensando a nostra madre che ci ha lasciati pochi mesi fa”.

"Evidente che...". Ascani, crisi di nervi Pd: insulta Meloni a tempo record

“Sono ovviamente felice ed emozionato - ha aggiunto - non tocca a me dirlo, ma credo che questo governo potrà davvero fare quello che serve al nostro Paese. E sono certo delle qualità e della generosità di Paolo, so quanto un ministero come il suo sia impegnativo e credo strategico per il momento che sta vivendo il Paese. Non ho ancora commentato con lui quanto accaduto, giuro che la notizia l'ho appresa da voi".