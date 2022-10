Annamaria Bernini e Ambra Angiolini al giuramento: il video sconvolge l'Italia

22 ottobre 2022 a

Sta facendo il giro dei social la stories pubblicata su Instagram da Annamaria Bernini prima del giuramento al Quirinale come ministro dell'Università e della Ricerca. La Bernini, che per l'occasione, ha indossato una camicia bianca di taglio maschile con collo a punta bianca e un completo giacca e pantaloni nero, ha postato sui social delle immagini dei minuti prima della cerimonia con il sottofondo della canzone di Ambra "T'appartengo" e il refrain "adesso giura", con tanto di cuore rosso.

Calsse 1965, bolognese, capogruppo uscente di Forza Italia al Senato oltre che vicecoordinatrice nazionale del partito dal 15 febbraio 2021, ha poi giurato come ministro dell'Università e della ricerca. La politica ha sempre fatto parte della sua vita. Suo padre infatti, era Giorgio Bernini, giurista all'Onu, deputato e ministro del commercio con l'estero nel primo governo Berlusconi. Nel '91 si è laureata in Giurisprudenza a Bologna e negli anni successivi ha proseguito la carriera accademica nello stesso ateneo diventando professoressa associata di Diritto pubblico comparato e specializzandosi, come suo padre, in arbitrato interno e arbitrato internazionale.

Nella sua carriera politica, Anna Maria Bernini ha sempre militato nel centrodestra ma si è schierata a favore dei diritti civili: nel 2016 ha votato per il ddl Cirinnà per la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze. E anche sulla proposta di legge con la "stepchild adoption" ha votato a favore del testo, in dissenso dal proprio gruppo parlamentare.