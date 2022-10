Tagadà, Cerno umilia Letta: "Sinistra annacquata. E Meloni..."

25 ottobre 2022 a

a

a

"Giorgia Meloni non è Mao Zedong ma ha smacchiato la tigre". Parola di Tommaso Cerno che, ospite di Tagadà su La7, si complimenta con la premier per il discorso tenuto alla Camera. "Questo rosicare della sinistra che dice che era un discorso vuoto, insomma - interviene nella puntata di martedì 25 ottobre di fronte a Tiziana Panella -, la Meloni aveva gli occhi di tigre che Letta cercava nei suoi". L'ex parlamentare del Partito democratico definisce l'intervento "un discorso inedito, perché non c'è un discorso di qualcuno che ha vinto le elezioni dal 2008 e poi noi dimentichiamo cosa avviene settimana scorsa, quindi...".

"A ottobre...": Tommaso Cerno svela cosa accadrà in Italia, un incubo

Il ragionamento di Cerno è chiarissimo: "Vedere uno che ha vinto le elezioni e dice delle cose che c'entrano con il suo programma e si sente rispondere da quelli che hanno fatto i governi con tutti e con chiunque, la politica è una cosa altissima". Da qui il consiglio ai compagni: "La sinistra invece di rosicare, trovi la direzione da opporre come idea di Paese non come elenco della spesa per cui da 12 anni in Italia si può fare in una sola maniera".

"Che schifo". Barbacetto contro il Cav, Cerno sbotta: "Finitela santa mad***a!" | Video

Ecco la stoccata: "Ci sono temi che la sinistra non riconosce più come la sovranità alimentare che nasce in Africa. Se non è un tema di sinistra quello di dire che non dobbiamo più dipendere dalle multinazionali, di cosa stiamo parlando? Ma sarà mica di destra questo discorso? La sinistra è talmente annacquata che non si ricorda neppure da dove viene. Guardi dunque con soddisfazione a questo leader".