Donzelli lo demolisce, Speranza in mascherina... Foto virale dall'aula

Mentre Giovanni Donzelli, di Fratelli d'Italia, ieri 25 ottobre, parlava alla Camera sulla gestione della pandemia - "Purtroppo, l’attualità ha dimostrato che avevamo ragione noi, che sbagliava il governo precedente quando diceva che col green pass non saremmo stati contagiosi né contagiati. Purtroppo avevamo ragione noi e sbagliava il governo, purtroppo si sono limitate le libertà personali gravissime, la libertà del lavoro, la libertà di vivere socialmente la propria vita, senza averne un motivo scientifico" - l'ex ministro della Salute Roberto Speranza, era uno dei pochissimi se non l'unico a indossare la mascherina in Aula.

La sua foto seduto in giacca e cravatta e con la protezione Ffp2 su naso e bocca ha fatto il giro del web. "Tra 15 anni sarà ancora lì seduto con la mascherina. Grande Roberto", scrive ironico su Twitter Ivan Grieco che ha rilanciato l'immagine di Speranza con la mascherina. "In realtà è una foto molto significativa: può aver mai un ipocondriaco aver gestito in maniera 'super partes' la pandemia?", si legge nei commenti al post, "o è più probabile che abbia ribaltato le sue paure più emotive sulle sue azioni di governo? (Ipotizzo ovviamente che non abbia malattie per cui gli serva)". "La verità è che la mascherina per Speranza è come la spilla di Alberto da Giussano per Salvini: è un simbolo", ironizza un altro. E ancora: "Su. Un atto di pietà … Cediamogli il bonus psichiatra".

Ma c'è anche chi difende la sua scelta: "Speranza uno di noi, io la metto ancora imperterrita al supermercato". "Volevi metterla sul ridere, ma se girassi gli ospedali forse non la faresti questa battuta". E ancora: "Fa benissimo io dopo che sono riuscito a schivare il covid e visto che siamo in pieno periodo influenzale la mascherina la userò sempre nei luoghi affollati".