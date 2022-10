Roberto Calderoli, al Senato con gli elefanti: incredibile in aula

26 ottobre 2022 a

a

a

Roberto Calderoli sa essere stravagante e si trova a proprio agio nelle stanze di palazzo Madama. Il ministro agli Affari Regionali è un profondo conoscitore della macchina statale e soprattutto delle regole che muovono il Senato. In tanti, tra quelli che lo conoscono, anche colleghi dell'opposizione, affermano che con lui palazzo Madama va col "pilota automatico". E proprio Calderoli sarebbe stato a un passo dalla presidenza del Senato poi andata a un altro profondo conoscitore della macchina di palazzo Madama, Ignazio La Russa. Ma non c'è solo il Senato.

Occhio alla cravatta di Giorgetti: una scelta pesantissima al Giuramento | Guarda

Calderoli adesso si concentra sul suo nuovo compito da ministro e sa bene che dalle sue mani passeranno tutte le armi che possano condurre ad una piena attuazione dell'Autonomia. Lo sa talmente bene da fare uno sberleffo alla lentezza della macchina statale con il suo stesso outfit.

Salvini e la Guardia Costiera: la mossa decisiva per il futuro della Lega

Come riportano alcune voci riprese dal Fatto Quotidiano, Calderoli userebbe in questi giorni una cravatta curiosa con una fantasia a base di "elefanti". A chi gli chiede della sua scelta risponde così: "Rappresentano il cammino dell'autonomia". Insomma Calderoli è pronto forse per la sfida più importante da quando è nella politica, portare in porto uno dei punti principali del programma del Carroccio, quella autonomia che da troppo tempo va avanti a passo d'elefante.