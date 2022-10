Giorgia Meloni, clamoroso labiale contro Giuseppe Conte?

26 ottobre 2022 a

a

a

C'è un video che sta diventando virale su Twitter che mostra un commento di Giorgia Meloni mentre Giuseppe Conte parla in aula, alla Camera, nel giorno della fiducia. Il leader del Movimento 5 stelle la accusa: "Presidente Meloni, non menta agli italiani, dica la verità: al Parlamento europeo non avete votato il Next generation Eu e poi in Italia il Pnrr. Se fosse stato per voi non l'avremmo avuto", tuona Conte. A quel punto viene inquadrata la presidente del Consiglio che evidentemente fa una battuta. Per molti dice: "Che me***...", ma Myrta Merlino che oggi 26 ottobre, in diretta a L'aria che tira, su La7, ha mandato in onda questo filmato, non ne è affatto convinta.

"Forse dice 'Che meriti...'", ipotizza la conduttrice. O ancora "Cosa merita". E a guardare bene le immagini, oggettivamente, è difficile dire con certezza quali parole abbia pronunciato Giorgia Meloni. Sicuramente però la premier non stava esprimendo un giudizio positivo vista anche l'espressione del viso che aveva in quel preciso momento.

"Lo ha rubato a te?": Conte attacca Meloni per il discorso e viene umiliato

Del resto Conte ha usato parole molto dure: "Noi siamo pronti a denunciare le vostre incongruenze, le vostre inadeguatezze, ma la voglio rassicurare: la nostra opposizione non raggiungerà mai i livelli di compostezza che lei ha raggiunto durante la pandemia. Lei ne ha parlato ma ha taciuto di riferire che mentre la nave Italia affrontava questa tempesta lei disseminava continui scogli per farci cadere in fallo".