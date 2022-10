Elly Schlein minaccia Meloni: "La pacchia è finita. Per lei"

27 ottobre 2022 a

a

a

Elly Shlein lascia la vicepresidenza della Regione Emilia Romagna per fare una durissima opposizione a Giorgia Meloni. "Il mio non è un addio, il legame con l'Emilia-Romagna rimarrà molto stretto. Affronterò la sfida del Parlamento con lo stesso spirito combattivo degli anni passati in Regione. È importante portare lo sguardo dell'amministrazione locale, la concretezza, nella sfida parlamentare", dice in una intervista a La Repubblica.

"Sei come loro, vattene". Tutto da godere: Boldrini umiliata in piazza (ancora)

"Bisogna rimboccarsi le maniche e ripartire dai temi che sono mancati nel discorso di Giorgia Meloni, un testo ideologico con tratti identitari di estrema destra, senza concretezza. Adesso la pacchia è finita, ma per lei", attacca ancora la ormai ex vicepresidente emiliana. "La sinistra deve reagire, ascoltare la disillusione e lo sconcerto, incanalarli in una mobilitazione a difesa di un'idea di società diametralmente opposta".

"Spessore umano". Impensabile: Ilaria Cucchi elogia Ignazio La Russa



Non vuole parlare del congresso del Pd, dice la Schlein, però della "Meloni dico che il suo mi è sembrato un discorso ideologico, identitario e con un impianto vecchissimo. Non ha detto una parola sulle diseguaglianze, sul precariato", e "non ha detto una parola sul clima. Doveva essere un discorso programmatico, ma è mancato il programma". E forse l'unico prorgamma del Pd è diventare un ostacolo per il governo di centrodestra.