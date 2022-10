Vittorio Feltri distrugge la sinistra: "Lurido disprezzo", gode Meloni

Vittorio Feltri 29 ottobre 2022 a

Quante parole al vento, quanti commenti vacui, quante stupidaggini! Le osservazioni dei giornalisti di sinistra relative ai discorsi di Meloni alla Camera e in Senato in occasione della fiducia hanno lasciato il segno, ci hanno fatto capire quanto sia disprezzabile l'abuso di retorica in ambito politico. Non voglio riassumere le frasi sciocche pronunciate dalle persone di sinistra, quasi tutte disgustose e vane, tutta robaccia che appartiene al repertorio di gente incapace di rassegnarsi alla sconfitta.

La stampa e le tv spazzine hanno raccolto una serie di banalità poi offerte al pubblico come riflessioni intelligenti.

Non hanno capito un accidente del fenomeno Meloni e cercano da giorni di spiegarcelo. Non solo, ma anche azzardano previsioni funeste decretando la fine di un governo non ancora uscito dalla culla. Ipotizzano un flop, un ritorno prossimo alle urne. Il tutto con un corredo triviale di insulti alla prima donna premier d'Italia, che rivela un odio ancestrale nei confronti di una femmina di successo.

Quanta volgarità, quanto disprezzo lurido. I lanciatori di fango non si rendono conto che gli improperi scagliati contro Giorgia colpiscono la massa degli italiani che l'hanno votata perché la stimano, sperano che finalmente il Paese trovi un equilibrio ed esca dalla palude in cui è stato cacciato da governi improvvisati, costruiti nel palazzo e non frutto della volontà popolare. Ciò che più stupisce è che i commentatori da strapazzo giudicano la premier prima ancora che abbia occupato il suo ufficio e abbia cominciato a lavorare.

È assurdo criticare un esecutivo prima ancora che abbia mosso il primo passo, tuttavia questo è lo stile dei cafoni che adoperano il computer per lordare chiunque faccia qualcosa di pubblico. Lo stesso stile da osteria usato in aula negli ultimi giorni dalla opposizione che non accetta il fallimento incassato il 25 settembre. Bisogna saper perdere, non sempre si può vincere, lo sanno persino i bambini. Ma i bamboccioni progressisti rigettano il tracollo e reagiscono istericamente, rimediando figuracce a raffica. Non c'è verso di far comprendere loro che Meloni, dopo aver trionfato alle consultazioni, continua ad aumentare i suoi consensi registrati dai sondaggi. La signora è gradita ai connazionali in numeri superiori rispetto a quelli che l'hanno preferita. Almeno questo dato dovrebbe fare riflettere coloro che hanno perso.