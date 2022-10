Guido Crosetto, la minaccia: "Lo useranno per infangarti", reazione durissima

28 ottobre 2022 a

"Amici giornalisti mi chiamano: 'visto che il conflitto d’interesse non esiste, cercano nei Tribunali ogni atto su di te. Lo useranno x infangarti'": il ministro della Difesa Guido Crosetto dice di essere stato avvertito su possibili rischi futuri. Lui, però, dice anche di essere sereno e per nulla preoccupato da questa eventualità: "Facciano pure. Al massimo, troveranno qualche causa, civile, chiusa e privata".

"Amen, mi difenderò. Sbaglio a querelare? Cos’altro?": il riferimento di Crosetto è a un suo tweet precedente, in cui annuncia di essere pronto a querelare chiunque insinui l'esistenza di un conflitto di interessi. "Ho dato mandato allo Studio Legale Mondani perché sono certo che le condanne in sede civile e penale siano l’unico metodo che direttori, editori e giornalisti possano intendere, di fronte alla diffamazione. Il mio ora è un obbligo Istituzionale: quello di difendere il Dicastero", ha scritto ieri a seguito della pubblicazione di un articolo sul conflitto di interessi sul quotidiano Domani.

Il Domani, in particolare, ha pubblicato i contratti personali di consulenza che Crosetto ha stipulato in passato con diverse aziende nel settore della difesa e delle armi. Qualcosa che, secondo il quotidiano, sarebbe incompatibile con il ruolo che Crosetto ricopre oggi. Il ministro però non ci sta: "Nessuno può permettersi di parlare di conflitto di interessi nel mio caso, perché non esiste. E guardate parliamo di una condizione non soggettiva ma oggettiva".