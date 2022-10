Soumahoro scatenato: "Non lo consentirò", attacco a Salvini e Piantedosi

29 ottobre 2022 a

"Non consentiremo che un Ministro, per propaganda, violi la Carta su cui ha giurato e che sancisce all’art.10 che l’Italia è vincolata al diritto internazionale, tra cui salvare vite in mare, che ha la supremazia su ogni altra norma nazionale o internazionale": Aboubakar Soumahoro, eletto alla Camera dei deputati lo scorso 25 settembre con Verdi-SI, si schiera subito contro il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e contro la sua linea sull'immigrazione. Ma anche contro Salvini, che ha sempre mostrato il pugno duro sulla questione migranti: "Se Salvini tornerà a bloccare esseri umani in mare andrò con il mio corpo su quelle navi. Le vite si salvano", ha detto a Repubblica.

Il titolare del Viminale ha dovuto fare i conti con la questione migranti fin da subito. Basti pensare che solo due giorni fa ha inviato una comunicazione a polizia e capitaneria di porto riguardo a due imbarcazioni nel Canale di Sicilia, la Ocean Viking e la Humanity One. La loro condotta è stata definita non "in linea con lo spirito delle norme europee e italiane in materia di sicurezza e controllo delle frontiere e di contrasto all'immigrazione illegale".

In generale, comunque, il governo Meloni punta a un controllo più efficace degli ingressi in Italia. Soumahoro, però, sul suo profilo Twitter lancia un avvertimento: "Non consentiremo nemmeno che si usino corpi umani innocenti per utilità politica perché tenere gente in mare non migliora la vita a chi sta in Italia ma viola l'articolo 13 della Costituzione. Il sequestro di persona è un reato disciplinato dall’art. 605 del Codice Penale".