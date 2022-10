Piantedosi, pronto il piano "tolleranza zero": rave, sequestro immediato

30 ottobre 2022 a

a

a

Il Viminale ha usato il pugno di ferro per fermare il mega rave di Modena che ha paralizzato la città e la rete autostradale. Come vi abbiamo raccontato questa mattina, il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, ha ordinato lo sgombero immediato del capannone dove si teneva la festa. Ma non finisce qui. Sempre il Viminale ha annunciato nuove misure da portare già in Consiglio dei Ministro nella giornata di lunedì per prevenire casi simili. "Nuovi e più efficaci strumenti di prevenzione e intervento", li definisce il Viminale nell'annunciare le nuove disposizioni mentre al prefetto di Modena e al capo della Polizia Giannini è stato intanto chiesto di fermare il raduno in corso dalla notte in Emilia Romagna.

Tra le misure che dovrebbero approdare in Cdm lunedì, c'è il sequestro e la confisca dell'auto, del pullman o dei camion e frugoni utilizzati per trasportare i migliaia di partecipanti ai rave. Inoltre sarà previsto anche il sequestro di tutto il materiale utilizzato per il rave. Un punto questo che potrebbe arrecare enormi danni a coloro che organizzano questi raduni con evidenti conseguenze economiche. Secondo il Viminale questo ultimo aspetto potrebbe essere il detererente principale per chi si trova a dover organizzare feste con migliaia di persone. Dalle parti del ministero degli Interni scatta dunque il piano tolleranza zero. La pacchia è finita.