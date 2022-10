Gianfranco Fini, clamorosa confessione sul Pdl: "L'errore più grande"

30 ottobre 2022 a

Gianfranco Fini torna in tv dalla Annunziata a Mezz'ora in più su Rai Tre dopo dieci anni. Nel corso della sua lunga intervista, Fini come via abbiamo raccontato ha parlato di Giorgia Meloni e del nuovo governo di centrodestra. L'ex leader di An ha anche parlato della svolta di Fiuggi, della fiamma e delle accuse da sinistra per il rischio di un ritorno di un certo tipo di fascismo in Italia. Ma un passaggio chiave dell'intervista di Fini riguarda Berlusconi.

Fini ha parlato dello scioglimento di Alleanza Nazionale con il conseguente ingresso nel Pdl. Su questo punto Fini fa mea culpa e davanti alle telecamere afferma: "Creare il Pdl fu un errore enorme che non perdono a me stesso, fu un mio errore personale". Ma le stilettate al Cav non finiscono qui. La Annunziata chiede conto a Fini del commento della Meloni sulla famosa lista apparsa in Senato tra le mani di Berlusconi con alcuni aggettivi sul premier.

La Meloni, come ha sottolineato la Annunziata, ha affermato che a quella lista mancava un punto il fatto di "non essere ricattabile". La domanda a Fini arriva secca: "Cosa ha provato quando ha sentito quella reazione della Meloni?". La risposta non lascia spazio a dubbi: "Ho provato una grandissima simpatia per lei...".