Che Tempo Che Fa, Soumahoro alla Meloni: "Mi chiami dottore"

31 ottobre 2022 a

Aboubakar Soumahoro non perdona Giorgia Meloni. Al deputato di Alleanza Verdi Sinistra il "tu" rivoltogli dal premier in Aula proprio non va giù. E nonostante le scuse in tempo zero, Soumahoro attacca la leader di Fratelli d'Italia. L'occasione? L'ospitata a Che Tempo Che Fa nella puntata di domenica 30 ottobre.

"Tanti anni fa nelle colonie - esordisce da Fabio Fazio su Rai3 -, i colonizzatori chiamavano i colonizzati utilizzando il tu, semplicemente perché il lei era ritenuto onorabile ed era riservato solo ai bianchi. Quindi questo termine oggi è un richiamo a tutto questo, ma anche un modo per guardare le persone dall’alto verso il basso solo perché sono donne, neri o della comunità LGBTQ, perché ritenute inferiori".

Finita qui? Neanche per sogno. Il deputato tira in ballo la volontà della Meloni di farsi chiamare "il presidente del Consiglio" e non "la presidente del Consiglio", fregandosene. Da qui la richiesta: "La presidente può anche darmi del dottore, sono laureato". Peccato però che il premier si fosse già scusata con il diretto interessato: "Chiedo scusa - sono state le sue parole -, errore mio, chiedo scusa, succede di sbagliare, basta chiedere scusa quando accade". Inutile dire che oltre a Soumahoro, anche la sinistra si è scatenata sollevando la questione durante la richiesta della fiducia da parte del nuovo governo.