Matteo Salvini, la foto che lo fa godere: "La pacchia è finita"

31 ottobre 2022 a

a

a

Esulta Matteo Salvini, dopo che il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha annunciato lo sgombero del capannone in cui sabato sera è andato in scena un rave party: "Modena, sgombero e sequestri in corso al rave party. Pugno duro contro droga, insicurezza e illegalità. È finita la pacchia", questo il post del ministro delle Infrastrutture e vicepremier, su Facebook rilanciando la diretta dello sgombero.

"Quello cha fai vedere...": Toscani attacca Brindisi, zittito con una frase

Anche ieri, alla notizia, il leader della Lega non si era trattenuto: "Basta rave party illegali, delinquenti che spadroneggiano, istituzioni umiliate: ora si cambia! Avanti così". D'altronde il Viminale non ha alcuna intenzione di chiudere un occhio, tanto che Piantedosi ha dato "mandato al prefetto e al capo della Polizia di adottare, raccordandosi con l'Autorità giudiziaria, ogni iniziativa per interrompere l'evento e liberare l'area al più presto".

"Procedete": iniziato lo sgombero del rave della vergogna, mossa durissima di Piantedosi

Il raduno, iniziato nel weekend nella periferia di Modena, sarebbe dovuto andare avanti con qualche migliaia di partecipanti fino al 1 novembre, ma dopo una notte di musica a tutto volume e svincoli autostradali deviati a Modena Nord per esigenze di sicurezza, domenica mattina è arrivato lo stop del titolare del Viminale. Non solo perché oggi il ministro porterà in Cdm, per un primo esame, una serie di misure normative per dare "nuovi e più efficaci strumenti di prevenzione e intervento rispetto a casi del genere". Tra queste si punta a delineare una fattispecie di reato che consenta di disporre la confisca obbligatoria dei veicoli e degli strumenti necessari per l'organizzazione della manifestazione e che preveda anche l'obbligo del ripristino dei luoghi, spesso devastati. Insomma, il cambio di passo rispetto al predecessore, Luciana Lamorgese, è evidente.