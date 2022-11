Marta Fascina, colpaccio in Forza Italia: chi porta nel governo

01 novembre 2022 a

Colpaccio di Marta Fascina. La compagna di Silvio Berlusconi, nonché deputata di Forza Italia, può esultare per gli incarichi di sottogoverno. Tra gli otto sottosegretari, spuntano infatti nomi vicinissimi alla Fascina. Tra questi Matteo Perego di Cremnago, amico suo e di Luigi Berlusconi. Sarà lui il sottosegretario alla Difesa. Ma la quasi moglie del Cavaliere ha visto entrare nella squadra di governo anche il consigliere campano Massimo Grimaldi e la nomina a sottosegretario (alle Infrastrutture) di Tullio Ferrante. Suo compaesano nonché vecchio compagno di banco.

Non è andata male neppure a Berlusconi, che è riuscito a piazzare Valentino Valentini come viceministro al ministero dello Sviluppo, oggi chiamato delle imprese e del Made in Italy. Poi c'è Alberto Barachini. Lui, dalla commissione di vigilanza Rai, è passato alla sottosegretaria all'Editoria. Promosso Francesco Paolo Sisto, già sottosegretario in Via Arenula col governo Draghi, ora affiancherà da viceministro il guardasigilli Carlo Nordio.

A festeggiare quanto ottenuto dagli azzurri, è Giorgio Mulè: "Abbiamo la macchina, abbiamo il motore, adesso è l'ora di partire, subito e bene. Con la nomina dei ministri e dei sottosegretari il governo è finalmente al completo per poter lavorare a quel progetto di rivoluzione pacifica che servirà far ripartire il Paese, rendendolo più moderno ed efficiente nel nome del programma dell'intero centrodestra. E questo sarà possibile grazie anche al contributo determinante che daranno gli esponenti di Forza Italia, scelti fra le figure più competenti del partito", ha commentato il vicepresidente della Camera.