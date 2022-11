Piantedosi: "Rave, cosa dice la legge", caso chiuso e sinistra affondata

01 novembre 2022 a

Mentre la sinistra critica, il governo Meloni continua a lavorare. Dopo il via libera alla stretta anti-rave, arriva una precisazione dal Viminale. Una sorta di frecciata a dem e compagni vari che hanno puntato il dito contro il ministro Matteo Piantedosi. "La norma contro i rave illegali - fanno sapere dal dicastero dell'Interno - interessa una fattispecie tassativa che riguarda la condotta di invasione arbitraria di gruppi numerosi tali da configurare un pericolo per la salute e l’incolumità pubbliche. Una norma che non lede in alcun modo - si precisa ancora - il diritto di espressione e la libertà di manifestazione sanciti dalla Costituzione e difesi dalle Istituzioni".

Niente più polemica dunque: i raduni illegali faranno parte di una nuova fattispecie di reato sanzionato conpene durissime. Ossia fino a 10mila euro di multa e 6 anni di carcere per gli organizzatori. L'esempio è quanto sta accadendo a Modena. Il giorno dopo lo sgombero dell'area, sono arrivate le denunce per i 14 organizzatori dell'evento Witchtek, la festa di Halloween che ha attirato tra sabato e lunedì circa tremila giovani in un capannone a due passi dal casello sull'A1. Festeggiamenti interrotti dall'intervento delle forze dell'ordine su ordine del ministro dell'Interno.

Si tratta, più nel dettaglio, di 13 italiani e un olandese, identificati dalla polizia che contesta loro il reato di invasione di edifici 'semplice' e non già nella versione 'potenziata' dal nuovo decreto legge approvato ieri dal Consiglio dei ministri. Il motivo è semplice: i fatti di via Marino sono precedenti all'entrata in vigore della modifica del codice penale, In ogni caso sono stati sequestrati anche 14 autocarri con strumenti musicali, mixer e casse. Il sequestro ha riguardato oltre 100 pezzi per un valore stimato di almeno 150.000 euro.