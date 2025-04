Modena, immigrato di 17anni stupra e pesta brutalmente 65enne

Una vicenda di puro orrore, quella che arriva dalla provincia di Modena: è stato infatti arrestato un immigrato 17enne che, lo scorso 15 aprile, ha aggredito e stuprato una 65enne, malmenandola e poi rapinandola della fede nuziale. I reati contestati al minore sono quelli di tentato omicidio, violenza sessuale, rapina e reati pluriaggravati. La vittima, invece, si trova tutt'oggi ricoverata in ospedale. L'orrore è avvenuto a Tabina, provincia di Modena.

La vittima era stata inizialmente dimessa, ma è stata colpita da un nuovo malore, che la ha costretta a un nuovo ricovero per ulteriori accertamenti sanitari. Il 17enne - straniero non accompagnato e ospite in una comunità - aveva aggredito la donna mentre quest'ultima passeggiava, come ogni giorno, in una stradina di campagna. L'aggressione è terminata soltanto quando alcuni passati, attirati dalle urla della donna, sono intervenuti. La vittima è stata immediatamente soccorsa dalle ambulanze e trasportata in ospedale.