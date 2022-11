Meloni, "maggioranza a rischio": bomba-Senato, cosa può succedere

02 novembre 2022 a

La maggioranza di centrodestra potrebbe essere a rischio al Senato. Sono infatti nove i senatori nominati ministri. Si tratta di Elisabetta Casellati, Matteo Salvini, Anna Maria Bernini, Luca Ciriani, Adolfo Urso, Roberto Calderoli, Nello Musumeci, Daniela Santanchè e Paolo Zangrillo. E ora la scelta di nominare altri dieci senatori - Isabella Rauti, Andrea Ostellari, Claudio Barbaro, Francesco Paolo Sisto, Patrizio La Pietra, Alessio Butti, Giovanbattista Fazzolari, Claudio Durigon, Lucia Borgonzoni, Alberto Barachini - come viceministri e sottosegretari rende molto più alto questo rischio. Potrebbe esserci infatti l'eventualità di finire sotto durante le votazioni in Aula, se dovessero esserci defezioni per missioni all’estero o per impegni al ministero.

Già la scelta di Giorgia Meloni di individuare nove ministri tra gli eletti a Palazzo Madama rende più risicato il margine di maggioranza (116 su 200) considerando peraltro anche il fatto che lo stesso presidente del Senato Ignazio La Russa non vota. Con la nomina di altri dieci senatori il margine dunque si è pericolosamente abbassata fino a un potenziale 96, cinque voti sotto la maggioranza assoluta (che è 101). Certo è abbastanza improbabile che si verifichino 20 assenze contemporaneamente ma tutto può succedere. Forse la Meloni sa di poter contare sul terzo polo?