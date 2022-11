Laura Boldrini, fango sulla Meloni: "Nessuno ha detto nulla"

02 novembre 2022 a

Laura Boldrini, ospite di Bianca Berlinguer a Cartabianca, su Rai tre, nella puntata del primo novembre attacca il governo Meloni e in particolare il decreto sui rave party del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. "Predappio era un rave illegale eppure non c’è stata alcuna condanna, si è violata la Legge Scelba e nessuno ha battuto ciglio", ha tuonato la ex presidente della Camera. "Mi sarei aspettata una condanna dal governo", ha continuato. E in suo aiuto è corso anche Andrea Scanzi che ha detto: "Mi fa schifo la marcia di Predappio, gente che va messa in galera subito. Ne ho piene le scatole di questo lassismo, c’è il reato di apologia di fascismo", ha sottolineato il giornalista de Il Fatto quotidiano. "Qualcuno andrebbe messo anche al manicomio".

Ma la valanga contro il governo di Giorgia Meloni non si ferma qui. La Boldrini infatti ha affermato che si aspettava "una risposta ai problemi delle persone: inflazione, caro energia, cose concrete. Invece è stato strizzato l’occhio ai no vax e inserito un reato di cui non c’era assolutamente bisogno…". E ancora: "Il reintegro dei medici no vax non era certo una priorità. È uno schiaffone in faccia a medici che hanno rispettate le regole".