Rinaldi: "Ora cambia tutto, la Germania...", cosa accadrà (prestissimo)

L'eurodeputato della Lega Antonio Maria Rinaldi , ospite di Coffee break, su La7, nella puntata del 2 novembre, illustra il primo viaggio della premier Giorgia Meloni a Bruxelles: La presidente del Consiglio, infatti, ricorda il leghista, "incontrerà la presidente della Commissione Ursula Von der Leyen, il presidente del Consiglio europeo Michel e la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola". Ma attenzione, rivela Rinaldi, perché "c'è una novità che non tutti sanno, Lunedì 7 novembre Paolo Gentiloni enuncerà a nome di tutta la commissione la prima bozza di revisione del patto di stabilità, cioè del fiscal compact, ed è una novità importantissima perché finalmente si entra nell'ordine di idee di cambiarlo radicalmente proprio quando la Germania non si trova in buone condizioni".

Qui l'intervento di Antonio Maria Rinaldi a Coffee Break

"Dalle indiscrezioni di corridoio", prosegue l'eurodeputato, "questo nuovo patto di stabilità sarà tarato in base alle esigenze di ogni Paese, praticamente si dà al governo di quel Paese uno spazio temporale di 4-5 anni per fare un bel programma e sottoporlo alla commissione ed è diverso rispetto a un altro Paese che ha carateeristiche diverse. Questo è importantissimo. Soprattutto", sottolinea ancora Rinaldi, "nel momento in cui la Germania, mettendo in campo 200 miliardi, ha fatto una operazione da liberi tutti".