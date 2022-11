Debora Serracchiani, fango sulla Meloni: "Andiamo con le gomme sgonfie"

03 novembre 2022 a





"Meloni non parte da zero. Arriva in un contesto in cui la strada è stata preparata da Mario Draghi": Debora Serracchiani parla così dell'imminente viaggio di Giorgia Meloni a Bruxelles. Il presidente del Consiglio, infatti, incontrerà a breve i presidenti di Commissione, Parlamento e Consiglio Ue, ovvero Ursula von der Leyen, Roberta Metsola e Charles Michel. Intervenendo a Start su Sky Tg24, la capogruppo Pd alla Camera ha parlato del lavoro che dovrà fare la Meloni, più facile - a suo dire - per via del suo predecessore, Mario Draghi.

"Ora deve raccogliere i frutti di quel lavoro - ha continuato la Serracchiani riferendosi alla Meloni e al banchiere - evitando magari di mettere in discussione Pnrr o posizioni che ormai in Europa sono acquisite". Secondo lei, inoltre, oggi l'Italia non si presenterà nel migliore dei modi a Bruxelles: "Certo andiamo con le gomme un pò sgonfie visto che abbiamo rinviato Cartabia e rigassificatori". Il riferimento è al primo decreto del governo con cui sono stati decisi questi rinvii.

"Andiamo con tante ideee costruttive, me lo auguro, e tanti nodi - ha proseguito la capogruppo dem a Montecitorio -. Credo che Meloni li debba sciogliere e anche velocemente, perchè è importate essere legati a un contesto europeo in cui dobbiamo andare avanti con le riforme. I rallentamenti con ci rassicurano".