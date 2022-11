Meloni, la confessione a Bruno Vespa che spiega tutto: "Sulla mia tomba..."

04 novembre 2022 a

L’ultimo libro di Bruno Vespa è in uscita ma già si sprecano le anticipazioni, in particolare quelle su Giorgia Meloni. Secondo il giornalista Rai la chiave per capire la sfida che la prima presidente del Consiglio donna ha davanti a sé è in una confidenza fatta nel suo studio di Palazzo Chigi, nei giorni successivi alla fiducia delle Camere. “L’unico vero vantaggio che ho rispetto agli altri è che non lavorerò per restare in questo posto”, ha dichiarato la Meloni.

“Non sto qui per sopravvivere guardando i sondaggi - ha aggiunto - tra cinque anni io non voglio essere rieletta a ogni costo. Il mio obiettivo è, piuttosto, che gli italiani portino fiori sulla mia tomba quando non ci sarò più. Se accadrà, vorrà dire che avranno da ringraziarmi per quello che ho fatto. Se non hai niente da perdere, puoi tirare di più la corda. Per fare le cose devi rompere gli schemi; se vivi nel terrore di non essere rieletta - ha chiosato - sei destinata a non combinare niente”.

Vespa ha poi ripercorso le tappe salienti della carriera politica della Meloni, che alla fine del 2012 ha fondato un movimento che in dieci anni esatti le ha aperto le porte di Palazzo Chigi. Vespa ha ricostruito ogni passo di questa avventura politica con le due persone che hanno accettato di condividerla fin dall’inizio con la Meloni: si tratta di Ignazio La Russa e di Guido Crosetto, che non si sono mai scoraggiati nei momenti difficili e hanno accompagnato la leader di Fdi dal 2 al 26 per cento.