Speranza, come rosica contro Meloni: "Cosa penso delle prime mosse?"

L'ex ministro della Salute, Roberto Speranza, ora vuota il sacco. Dopo aver abbandonato la giacca del Ministero, riprende a "sparare" sui suoi avversari politici. E nel mirino, come sempre ci finisce Giorgia Meloni. Il premier di fatto è l'obiettivo preferito delle critiche di Speranza che contesta le nuove misure varate dall'esecutivo sul fronte Covid e in un'intervista a Repubblica rivendica la sua linea a base di chiusure: "Sono preoccupato perché nei giorni scorsi sono diminuite le prenotazioni per la quarta dose dei vaccini: sono stati lo scudo che ci ha salvati. La stragrande maggioranza degli italiani lo ha capito".

Poi rivendica anche le sue mosse all'interno della sinistra: "Rivendico il lavoro fatto in questi anni tra mille limiti e difficoltà. Noi sin dalla nascita abbiamo indicato la strada della ricostruzione del centrosinistra. Abbiamo tenuto accesa una fiammella. Ora spero ci siano le condizioni per realizzare una sinistra di governo all'altezza della sfida". A questo punto sputa veleno sulla Meloni: "i sembra ancora in campagna elettorale più che al governo del Paese".

Infine l'affondo sui primi provvedimenti: "Hanno voluto strizzare l'occhio alla base No Vax, un pezzo del loro elettorato verso il quale hanno un occhio di riguardo". Insomma Speranza va all'attacco ma scorda che la sua sinistra è uscita con le ossa rotte dal voto.