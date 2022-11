Cartabianca, il sondaggio: per FdI e Meloni cifre spaziali. Disastro-Pd

09 novembre 2022 a

Nessuno ferma più Giorgia Meloni. Anche il sondaggio di Emg Acqua realizzato per CartaBianca danno Fratelli d'Italia sempre più in ascesa. I numeri diffusi martedì 8 novembre su Rai3 vedono il partito del presidente del Consiglio raggiungere il 28 per cento. In poche settimane FdI guadagna ben due punti percentuali. Ben più sotto il Movimento 5 Stelle che, per la prima volta da mesi, soffia la seconda posizione al Partito democratico. Rispetto al 25 settembre, giorno delle elezioni, la forza politica di Giuseppe Conte sale al 17,5 per cento mentre dem ed Enrico Letta crollano al 16,8 per cento.

Seguono Lega e Azione-Italia Viva. Ma se la prima perde un -0,1 per cento (passando dall'8,8 all'8,7 per cento), il cosiddetto Terzo Polo si intasca un +0,2 (dal 7,8 all'8). Silvio Berlusconi, con la sua Forza Italia, si attesta al 7,1 per cento lasciandosi alle spalle un punto percentuale. Fanalini di coda Sinistra Italiana-Verdi (4 per cento), +Europa (2,7) e Italexit (2,5).

Ma la crescita di FdI non è la sola buona notizia per il premier. Anche la sua fiducia, stando al sondaggio, è in costante aumento. Non a caso gli italiani la premiano con un 51 per cento di consensi. A ruota Conte (40), Berlusconi (28) e Carlo Calenda (27). Matteo Salvini, Enrico Letta e Matteo Renzi invece chiudono la classifica. I tre leader ottengono rispettivamente il 26, 20 e 17 per cento. Numeri, dunque, che confermano le intenzioni di voto e l'andamento delle Politiche di settembre scorso.