Meloni: “Decreto pronto, da domani…”. La mossa che abbatte le bollette

09 novembre 2022

Mossa di Giorgia Meloni per abbassare il caro bollette che sta mettendo in ginocchio le famiglie e le imprese italiane: "In due settimane abbiamo liberato 30 miliardi per calmierare e coprire costo bollette. Abbiamo messo in sicurezza tessuto produttivo e già domani il decreto che stanzia i primi nove miliardi sarà in Consiglio dei ministri. Fermare la speculazione è fondamentale: stiamo conducendo anche questa battaglia", ha annunciato con un post pubblicato su Twitter la presidente del Consiglio.

Rispetto alle pensioni, Giorgia Meloni ha detto a chiare lettere che "rischiano di essere inesistenti" in futuro. "In questo momento", ha affermato la presidente del Consiglio durante l'incontro con i sindacati, secondo quanto si apprende da fonti delle agenzie di stampa, "la priorità delle priorità è il lavoro, la grande criticità italiana". E ha continuato la Meloni: "L'Italia ha tra i tassi più bassi di occupazione dell'Occidente, ha tra i più bassi tassi di lavoro femminile, tra i più alti tassi di lavoro nero. Siamo nel mezzo di una crisi internazionale sociale, usciamo da una pandemia, c'è una crisi energetica in corso, un aumento dei costi delle materie prime, una inflazione vicina al 10 per cento, salari perlopiù inadeguati, pensioni di oggi basse, e quelle future rischiano di essere inesistenti".