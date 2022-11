Calderoli, "in 15 giorni...": cosa sta accadendo al ministero

12 novembre 2022 a

a

a

Plauso di Matteo Salvini a Roberto Calderoli. Il leader della Lega non nasconde una certa soddisfazione per l'operato del ministro per gli Affari regionali e lo fa a margine della sua visita al Salone Eicma. "C'è un ministro per l'Autonomia - esordisce - che sta lavorando h24 con tutti i governatori e sta facendo più lui in quindici giorni che qualcuno in qualche anno". Salvini si dice convinto che "questa sia la volta buona". E annuncia: "Ci sarà una riunione anche la prossima settimana".

Intanto Calderoli è reduce da un incontro con il presidente dell'Anci, Antonio De Caro, il vice presidente Stefano Locatelli, il segretario generale Anci, Veronica Nicotra, e il presidente della Fondazione Ifel, Alessandro Canelli. Lo dichiara in una nota lo stesso ministro degli Affari regionali e delle Autonomie.

"I Comuni mi hanno illustrato le loro esigenze che peraltro mi avevano già trasmesso in forma scritta, evidenziando gli aspetti critici da affrontare in relazione al finanziamento del fondo di solidarietà dei Comuni, all'emergenza dei costi dell'energia che sta ricadendo sui loro bilanci con ulteriori ovvie problematiche in arrivo per le feste di Natale, in relazione agli strumenti di flessibilità rispetto alla realizzazione dei progetti legati al Pnrr condizionati dall'incremento dei costi delle materie prime e dell'energia, oltre ad aspetti di natura ordinamentale", ha spiegato. Il leghista ha anche anticipato loro alcune linee guida sulla legge per l'attuazione dell'autonomia differenziata e - conclude - "mi sono impegnato a trasmettere il testo alla stessa Anci entro la fine di questa settimana".