Laura Boldrini, l'ultima crociata: "Codici per identificare i poliziotti"

Per Laura Boldrini la priorità dell'Italia in questo momento è l'identificazione degli agenti quando ci sono delle manifestazioni in piazza. "Ho presentato oggi la proposta di legge che introduce disposizioni, in linea con gli standard internazionali, che prevedono l'utilizzo di codici alfanumerici identificativi da apporre in maniera ben visibile sul casco e sulle uniformi degli operatori delle Forze di polizia impegnati in attività di ordine pubblico, al fine di consentirne l'immediata identificazione", spiega in una nota. La deputata del Partito democratico a sostegno della sua proposta ricorda che "in molti Paesi l'uso di questo codice alfanumerico è già un patrimonio acquisito, ad esempio, nel Regno Unito e in Francia".

"A ventun anni dai tragici fatti accaduti in occasione della riunione del G8 a Genova nel luglio 2001, che rappresentano una delle pagine più oscure e gravi della storia recente della nostra Repubblica, la società italiana è sicuramente molto cambiata e le Forze di polizia hanno maturato una nuova consapevolezza e sensibilità", aggiunge la Boldrini. "È giunto, quindi, il momento di colmare una lacuna presente nel nostro sistema. Il compito delle Forze di polizia è sicuramente centrale per la sicurezza pubblica ed è pertanto necessario che a importanti compiti corrispondano eguali responsabilità", conclude la piddina.