Meloni, la frase che cancella la sinistra: "Ecco perché il Covid è in calo"

Giorgia Meloni non usa giri di parole e dal G20 di Bali, il premier, sottolinea i grandi passi in avanti fatti nella lotta al Covid grazie ai vaccini e al lavoro incessante di medici e operatori sanitari. Con parole chiare la Meloni spegne in solo colpo le critiche (ingiuste) ricevute da sinistra per il caso del reintegro dei medici no vax in servizio. Il punto che esprime la Meloni è piuttosto chiaro: uscire dalla pandemia grazie ai vaccini ma non limitare più la libertà dei cittadini. "Il Covid è in calo in molti paesi, tra questi l’Italia. Grazie al lavoro straordinario del personale sanitario, ai vaccini, alla prevenzione, alla responsabilizzazione dei cittadini, la vita è tornata progressivamente alla normalità".

E ancora: "Ma la pandemia - ha continuato Meloni - ha mostrato la grande fragilità delle nostre società dinnanzi a crisi sanitarie inaspettate. Una situazione di pericolo che abbiamo il dovere di affrontare in modo strutturale, senza mai cedere alla facile tentazione di sacrificare la libertà dei nostri cittadini in nome della tutela della loro salute. Libertà e salute si tengono insieme. Perché certamente, se non si ha la salute a nulla serve la libertà. Ma di contro, cos’è la salute senza libertà?".

Infine la Meloni ha lanciato un messaggio molto chiaro a tutta la comunità internazionale: "Non possiamo permetterci di essere presi di nuovo alla sprovvista - ha sottolineato Meloni -. Ma preparazione, prevenzione e risposta alle pandemie richiedono risorse, finanziamenti affidabili e una maggiore capacità di mobilitare fondi. A tal fine, la Joint Finance-Health Task Force, co-presieduta da Italia e Indonesia, ha varato un apposito Financial Intermediary Fund. Il fondo dovrebbe diventare pienamente operativo entro la fine dell’anno. Quindici paesi donatori e tre charities si sono già impegnati a donare 1,4 miliardi di dollari. L’Italia è il terzo donatore, dopo Stati Uniti e Commissione europea".